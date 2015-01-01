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विरोध:किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसी कल गांधी प्रतिमा पर करेंगे उपवास

श्योपुरएक घंटा पहले
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कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी 19 दिसंबर काे विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन कांग्रेसी गांधी प्रतिमा के आगे उपवास पर बैठेंगे। यह उपवास सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चलेगा।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा देश के किसानों को पूंजीपतियों के हवाले करने वाला तथा किसानों को रसातल में ले जाने वाला काला कानून बनाया गया है। किसानों के आंदोलन के बाद भी भाजपा सरकार इसे लागू करने पर तुली है। आंदोलन में कई किसानों की घटना, दुर्घटनाओं में माैत हाे रही है।

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