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महंगाई से राहत:सब्जियों की खपत अधिक, लेकिन मंडी में ज्यादा आवक से गिरे भाव

श्योपुर5 घंटे पहले
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शहर की सब्जी मंडी में आवक बेहतर होने से खपत बढ़ने के बावजूद सब्जियों के दाम लगातार गिर रहे है। अधिकांश सब्जियां सस्ती होने से आम आदमी को राहत मिली है। थोक मंडी में गोभी 6 से 8 रु., टमाटर 5 से 7, गाजर 8 से 9, मटर 10 से 15 रुपए किलो बिक रही है। लोकल सब्जियों की आवक में भी बढ़ोतरी हो रही है।

ऐसे में पहले की बजाय सब्जियां 50 प्रतिशत सस्ती हुई है। फल-सब्जी थोक विक्रेता संघ के रामभरोसे मंगल ने बताया कि अनलॉक के बाद होटल-ढाबों में भी सब्जियों की मांग बढ़ गई है। 15 फरवरी तक सीजनेबल सब्जियों की बराबर आवक रहेगी, इसके बाद इनकी आवक कम हो जाएगी।

थोक के साथ ही खैरिज भाव में गिरावट बनी हुई है। खैरिज में गोभी 10,पत्ता गोभी 12 , टमाटर 10, गाजर 10, मटर 15, बैंगन 10, शिमला मिर्च 20, धनिया 20, पालक 8, मैथी 10 रुपए किलो बिक रही है। इससे लोगों को कुछ समय के लिए महंगाई में भी राहत मिल गई है।

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