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लॉकडाउन से सुस्त बाजार में लौटी रौनक:पुष्य नक्षत्र में जेवर और कपड़े खरीदने उमड़े ग्राहक

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • नक्षत्राें का राजा है पुष्य ज्याेतिषशास्त्र में नक्षत्रों में पुष्य

लॉकडाउन के बाद से सुस्त पड़े बाजार में दिवाली से पहले रौनक लौट आई है। धनतेरस से पांच दिन पहले शनिवार काे पुष्य नक्षत्र में खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बाजार में ग्राहक आने लगे। दिन चढ़ने के साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से खरीदारों की भीड़ बढ़ती गई। देर शाम तक कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन और घरेलू सजावटी सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्राेनिक्स सेक्टर में भी अच्छी ग्राहकी रही। शहर में दिनभर में डेढ़ करोड़ रुपए तक का कारोबार होने का अनुमान व्यापारियों ने लगाया है।

ज्योतिषी के अनुसार रविवार सुबह तक पुष्य नक्षत्र में रवि पुष्य का भी संयोग बन रहा है, जिसमें साेना-चांदी, बर्तन, वाहन अादि की खरीदारी पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए चिर स्थायी अाैर लाभदायक होती है। अब व्यापारियों की नजर धनतेरस पर है। बता दें कि बीते अाठ महीने से काेराेना संक्रमण के बीच बाजार सूना सा हो गया था। इस बीच कमजोर मानसून के कारण पूरे जिले में इस बार खरीफ फसलों की पैदावार भी कम रही। एेसे में व्यापारियों में डर था कि दिवाली पर खरीदारी कम रहेगी लेकिन शनिवार को हुई ग्राहकी इस आशंका को झुठला दिया।

वहीं इस बार दुकानदारों ने चाइना मेड सजावटी सामान बिक्री के लिए नहीं मंगाया है। चाइनीज बिजली की झालर बाजार से गायब है। दुकानों पर घरेलू सजावटी आइटम डिमांड में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में तेजी लगातार बनी हुई है।

एक ही दिन में 40 लाख के जेवर बिके
पुष्य नक्षत्र के कारण शनिवार काे सोना और चांदी की कीमतों में तेजी रही। शहर में जेवराती साेना 52 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम अाैर चांदी 62 हजार 500 रुपए किलाे के भाव पर बिकी। शहर से कर्मचारी वर्ग के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से किसान अाैर मध्यम वर्ग के लोगों ने सोना-चांदी के गहने खरीदे। शादी वाले परिवार के लाेग भी पुष्य नक्षत्र के याेग में खरीदारी करने अाए। शहर के सर्राफा बाजार में एक ही दिन में लगभग 40 लाख रुपए का काराेबार हाेने का अनुमान सर्राफा कारोबारियों ने जताया है।

नक्षत्राें का राजा है पुष्य
ज्याेतिषशास्त्र में नक्षत्रों में पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। ज्यातिषाचार्य दिनेशचंद्र ने बताया कि इस पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है, जो स्थायित्व के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा को धन और सुख से संबंधित ग्रह माना जाता है।

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