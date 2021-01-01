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फसल में कीट:चने में उकटा रोग, किसान चिंतित

श्योपुर5 घंटे पहले
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  • चने में कीट के साथ ही गेहूं के पौधों में भी नुकसान

माैसम में बार-बार बदलाव के साथ कड़ाके की ठंड से फसल में कीट प्रकाेप पनपने लगा है। चने की फसल में उकटा नाम राेग की दस्तक ने किसानाें की चिंता बढ़ा दी है। नागदा व प्रेमसर के चना उत्पादक किसानाें ने कृषि विभाग के अधिकारियाें काे परेशानी बताई है। किसान मनफूल माली ने बताया कि खेती किसान कृषि विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर नए तरीकों से खेती कर रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड ने किसानों को अब चिंता में डाल दिया है।

अब चने में एकाएक उकटा रोग लगने के अलावा गेहूं के पौधों में भी नुकसान दिखाई देने लगा है। सुबह शीतलहर के साथ खेतों में ओस पड़ रही है। उधर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आरके दीक्षित ने प्रभावित फसल को बचाने किसानाें काे उपचार की जानकारी देने की बात कही है।

किसानों को दे रहे कीट प्रबंधन की जानकारी
तापमान में बदलाव, बादल और माहौल में नमी के कारण फसलों में रोग लगने की संभावना बनती है। किसानों को कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को फील्ड में भ्रमण के निर्देश दिए है।
पी गुजरे, उप संचालक कृषि विभाग श्योपुर

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