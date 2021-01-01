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बिजली कंपनी की सख्ती:पहली बार कुर्की पर उतरी बिजली कंपनी, बकायादारों की सूची चौराहों पर चिपकेगी

श्योपुर5 घंटे पहले
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लोडिंग में जब्त की हुई डीपी रखते बिजली कंपनी के कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
लोडिंग में जब्त की हुई डीपी रखते बिजली कंपनी के कर्मचारी।
  • जिले में 1.5 लाख से अधिक उपभाेक्ताओं पर 356 करोड़ से ज्यादा बकाया

बकाया वसूली के लिए नाेटिसों तक सीमित रहने वाली बिजली बिल ने अब संपत्ति कुर्क करनी शुरू कर दी है। पूर्व मंडी अध्यक्ष व बसपा नेता कांशीराम सेंगर और किसान का ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक जब्त की गई है। अब तक महज बिजली कंपनी कनेक्शन काटने और डीपी उठाने तक की कार्रवाई ही करती थी। बिजली कंपनी की इस सख्ती के पीछे वजह बताई जा रही है कि 1 लाख 53 हजार 218 उपभोक्ताओं ने सालों से 356 करोड़ 39 लाख 10 हजार रुपए की बकाया राशि जमा नहीं की।

इन उपभोक्ताओं से बिजली वसूली को लेकर कंपनी ने कई बार नोटिस जारी किए। लेकिन रकम वसूल होने के बजाए बढ़ती चली गई। यानी यहां कंपनी के अनुसार उपभोक्ताओं ने बिजली बिल ही जमा नहीं कराए। बिजली कंपनी के अफसरों की मानें तो वह एक लाख और इससे अधिक राशि के बकायादारों के नाम चौक-चौराहों पर सूची चस्पा करते हुए सार्वजनिक भी करेंगे। साथ ही उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई के समय कार्रवाई 5 गांवों से 16 डीपी जब्त
बुधवार को बिजली कंपनी की टीमें आसीदा, भिलवाड़ा, खिरनी, ढोटी, बगवाड़ा गांवों में पहुंची। यहां बिजली कंपनी की टीमों ने खेतों से डीपी जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। इसमें किसानों ने खेतों की सिंचाई का समय बताने के साथ उनसे बिजली बिल बकाया पर समय देने की मांग भी की। लेकिन सख्ती पर उतरी कंपनी ने किसानों ने की एक नही सुनी। उक्त पांचों गांवों से बिजली कंपनी के द्वारा 16 डीपी जब्त कर ली गईं।

नाम करेंगे सार्वजनिक
दक्षिण संभाग में 77 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा नहीं कराया है। नोटिस के साथ चौराहे पर नाम सार्वजिनक कर नोटिस चस्पा करेंगे
शुभम गर्ग, डीई दक्षिण संभाग

वसूली के लिए एक लाख रुपए से ऊपर के बकायादारों की छंटनी की जा रही है। इनसे वसूली के लिए कुर्की के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों के नाम भी सार्वजनिक करेंगे।
नितन डोंगर, डीई उत्तर संभाग, मप्र मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी, श्योपुर

श्योपुर उत्तर संभाग (विजयपुर, ढोढर, भोगिका, सोंईकलां, ढोटी) में यह स्थिति

श्योपुर का दक्षिण संभाग (श्योपुर, बड़ौदा और कराहल) में यह है स्थिति

जिले के सरकारी विभागों पर 12.52 करोड़ बकाया

नाेट:- बिजली कंपनी के अनुसार जिले बकाया बिल की राशि रुपए में है।
नाेट:- बिजली कंपनी के अनुसार जिले बकाया बिल की राशि रुपए में है।

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