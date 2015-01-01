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कार्रवाई का डर:क्लीनिक के शटर गिराकर कर भागे फर्जी डॉक्टर

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • कराहल में आदिवासी नेता की मौत के बाद प्रशासन ने जुटाना शुरू की फर्जी डॉक्टरों की जानकारी

कराहल में आदिवासी नेता की मौत के बाद भले ही फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई शुरू न की गई हो लेकिन अधिकतर फर्जी डॉक्टरों ने कार्रवाई के डर से क्लीनिक ही बंद कर दिए। शनिवार को दर्जन भर से अधिक फर्जी डॉक्टर की क्लीनिकों पर ताले पड़े दिखाई दिए। उधर बीएमओ डॉ. राजेंद्र वर्मा का कहना है कि, उन्हें एसडीएम और सीएमएचओ से कार्रवाई करने के लिए निर्देश का इंतजार है।

दरअसल शुक्रवार को फर्जी डॉक्टर से पूछताछ के बाद कराहल थाना प्रभारी ने सीएमएचओ को पत्र लिखते हुए फर्जी डॉक्टरों के दस्तावेजों की जांच कराने के लिए पत्र लिखा था। साथ ही तीन सदस्यीय दल से क्षेत्र के सभी फर्जी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और डिग्री की जांच कराने की मांग की थी।

शनिवार को इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र के अधिकतर फर्जी डॉक्टरों ने अपनी क्लीनिकों पर न सिर्फ ताले डाल दिए बल्कि दुकानों के बाहर लगे बोर्ड तक रातों-रात दुकान से हटा दिए। कार्रवाई के संबंध में बीएमओ डॉ. राजेंद्र वर्मा का कहना है कि कराहल ब्लॉक के फर्जी डॉक्‍टरों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी।

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