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तस्कर पकड़ाए:बाइक पर सामान के बीच छिपाकर ले जा रहा था अवैध शराब, आबकारी टीम ने पकड़ा

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 हजार की 90 लीटर शराब जब्त की

बाइक पर सामान के बीच अवैध रूप से शराब छिपाकर ले जा रहे युवक को आबकारी विभाग की टीम ने गुरुवार को कलमी सहराना से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से करीब 55 हजार रुपए की 90 लीटर शराब बरामद की गई है। जिसे जब्त करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कराहल के कलमी का सहराना में अवैध रूप से शराब खपाई जा रही है।

सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यहां उन्हें दो बैगों में सामान भरकर आ रही बाइक दिखाई दी। उन्होंने बाइक सवार युवक को रोककर उसके थैलों की तलाशी ली तो उन्हें सामान के बीच शराब की बोतलें दिखाई दीं।

पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम रघुवीर आदिवासी निवासी कलमी का सहराना बताया। आरोपी के पास से 55 हजार रुपए की अवैध शराब को जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान उपनिरीक्षक संजीव कुमार धुर्वे, कल्याण जादौन, नरेश पाराशर, राजेंद्र शर्मा, कोकसिंह रावत और विकास रावत मौजूद रहे।

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