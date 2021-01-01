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पीएम आवास:अगले हफ्ते आएंगी शहर के 595 आवासों की किस्तें

श्योपुर5 घंटे पहले
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पीएम आवास का निर्माण देखता नगरपालिका कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
पीएम आवास का निर्माण देखता नगरपालिका कर्मचारी।
  • बुधवार को बैठक में प्रमुख सचिव ने अगले हफ्ते राशि जारी करने का आश्वासन दिया

शहर में पीएम आवास का निर्माण रुका हुआ है, जिसे लेकर हितग्राही लगातार नगर पालिका के चक्कर काटने में लगे हुए है। क्योंकि नगर पालिका को पहली सूची में शामिल लोगों को तीसरी किस्तें जारी करने के लिए राशि ही नही मिली है। बुधवार को ग्वालियर में हुई निकायों की बैठक में प्रमुख सचिव ने अगले हफ्ते तक यह राशि जारी कराने का आश्वासन दिया।

बुधवार को संभाग की सभी नगर पालिका व नगर परिषदों की बैठक ग्वालियर में आयोजित की गई। इसमें सभी सीएमओ शामिल हुए। शहर में पहली सूची में 506 आवास स्वीकृत किए गए थे, इसके बाद 90 आवास स्वीकृत हुए। इसमें पहली और दूसरी किस्तें तो जारी हुई लेकिन तीसरी किस्त जारी नही हो सकी। ऐसे में हितग्राहियों के आवास ही अधूरे रह गए।

इससे लोग नगर पालिका में रोजाना पहुंचकर इस राशि की डिमांड कर रहे है। श्योपुर नपा सीएमओ ने इस पर प्रमुख सचिव को अवगत कराया। जिस पर उन्होंने अलगे हफ्ते तक 595 आवासों की राशि जारी करने की बात कही। इसके अलावा बैठक में स्वच्छता सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।

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