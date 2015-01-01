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बैठक:राजस्व संबंधित जन शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश

श्योपुर6 घंटे पहले
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कलेक्टोरेट सभागार में गुरुवार को आयोजित हुई राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक में राजस्व संबंधित जनशिकायतों का निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राजस्व विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जन शिकायतों का निराकरण गंभीरता से करें। साथ ही राजस्व अधिकारी पीएम, सीएम किसान सम्मान निधि योजना में वेरीफिकेशन के कार्य को तेजी के साथ पूरा किया जाए।

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