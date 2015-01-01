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कार्तिक माह:कार्तिकेय ने किया था तारकासुर का वध, इसलिए माह का नाम कार्तिक

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का माह, इसी माह में जागते हैं भगवान विष्णु, शुरू होते ही शादी विवाह

कार्तिक माह चल रहा है। यह माह हिंदू धर्म व परंपरा के अनुसार महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली व देव उत्थानी ग्यारस जैसे महत्वपूर्ण त्योहार इसी माह में होते हैं। अधिकमास के बाद पड़ने वाले कार्तिक माह का महत्व बढ़ जाता है। अधिक मास के बाद पड़ने वाले कार्तिक माह में अगर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तो वह शीघ्र प्रसन्न होते है।

पं. मनोज तिवारी के अनुसार मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस माह को कार्तिक नाम दिया था। इस माह में किया गया पूजा पाठ अक्षय होता है। इसी माह में हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व दीपावली, देव उठानी ग्यारस आदि मनाए जाते है।

क्यों है कार्तिक माह का महत्व
पं. मनोज तिवारी के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि कर्म के बाद ईष्ट देव का मंत्र जप या पूजा पाठ करने से विशेष लाभ होता है। इस माह में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तीर्थ दर्शन, पूरे माह नदी स्नान, जरूरतमंदों को दान के साथ गौ शाला में हरी घास का दान भी लाभकारी होता है। इस माह के दान पुण्य के माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इस माह में सर्दी शुरू हो जाती है। इसलिए गरीबों को कंबल दान करने से ग्रहों की शांति होती है।

12 नवंबर से शुरू हो जाएगा पांच दिवसीय दीपोत्सव
पं. तिवारी के अनुसार माह में 12 नवंबर से पांच दिवसीय दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। 12 नवंबर को धनतेरस, 13 को नरक चउदस, 14 को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा व 16 को भाई दौज के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव संपन्न होगा। इसके बाद 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी के बाद 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा।

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