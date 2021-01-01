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स्वास्थ्य विभाग:जिले में कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा 13 तक चलेगा

श्योपुर5 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े की शुरूआत की गई। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत आमजन को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करने संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

ग्रामीणों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए किए गए कार्य की जानकारी दी जाएगी। साथ ही भ्रांति को दूर किया जाएगा। रविवार को चिकित्सकों ने बताया कि शरीर पर किसी भी तरह के चकते, धब्बे दिखें तो ये कुष्ठ रोग हो सकता है।

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