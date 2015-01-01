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अव्यवस्था:नपा के सफाई कर्मचारी ही लगा रहे कचरे में आग, धुएं से लोग परेशान

श्योपुरएक घंटा पहले
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शहर नपा द्वारा लगाए सफाई कर्मचारियों के बावजूद सफाई व्यवस्था बेपटरी है। कुछ ऐसा ही नजारा शहर के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन खास बात ये है कि अक्सर कई लोग कचरे के ढेर में आग लगा देते हैं। जिससे लोगों को धुएं के कारण परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि धुएं के कारण उन्हें सांस लेने में जलन महसूस होती है। इसके अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड के आसपास भी गंदगी के ढेर में सफाईकर्मी आग लगा रहे हैं।

अनिल गुप्ता, सुरेश गुप्ता, मोहन सोनी, विनोद शर्मा आदि ने बताया कि नपा की ओर से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कई जगह कचरेदान रखे गए है। जहां अक्सर देखने में आता है कि कचरा वहां से उठाने के बजाय उसी में जला दिया जाता है। जो राहगीर के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। यह एकाध बार की बात नहीं है। शहर में कॉलोनियों में ऐसे हालात सुबह और शाम के वक्त कई बार देखे जा सकते हैं। शहर की चंबल कॉलोनी और पुराना जिला अस्पताल परिसर सहित कई जगह ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। जले हुए कचरे के कारण आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है।

जले हुए कचरे से इतनी तेज दुर्गंध आती है कि कचरे के पास से गुजरने वाले को मुंह पर कपड़ा लगाकर निकलना पड़ता है। इससे सांस लेने तक में दिक्कत होती है। खासकर ये जला हुआ कचरा उन लोगों को ज्यादा परेशानी देता है जो सांस के रोगी हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे ही इस धुएं के संपर्क में आते हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थानीय लोगों ने नपा सीएमओ से भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

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