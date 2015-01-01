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मौसम:11 डिग्री पहुंचा रात का तापमान, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बढ़ेगी ठंड, धुंध भी छाने लगी

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज

दीपावली से पहले ही शहर में मौसम के तेवर ज्‍यादा ठंडे होने लगे हैं। रात के बाद अब दिन में भी ठंडक बढ़ने लगी है। इसी के साथ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अनुमान भी जता दिया है। गुरुवार को दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से लेकर शाम तक हल्की धूप के बीच धुंध सी छाई रही। वहीं ठंडक ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। बुधवार की रात न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान मंगलवार को 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से दो डिग्री कम रहा। रात में पहाड़ों से टकराकर आने वाली बर्फीली हवा से ठंडक भी ज्यादा थी। जिसका असर सुबह भी देखने को मिला।

हवा चलने की वजह से सुबह करीब आठ बजे तक हल्की धुंध छाई रही। इसके साथ ही शाम के समय में भी धुंध देखने को मिली। ठंडी हवा चलने की वजह से दिन के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यह सामान्य तापमान से तीन डिग्री कम रहा।

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