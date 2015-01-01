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मौसम:रात का पारा 11.60 पर स्थिर, दिन का तापमान 25 डिग्री पर रहा

श्योपुरएक घंटा पहले
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रात के समय सर्दी से सन्नाटा, छाने लगी धुंध।

सर्दी की शुरुआत अब हो चुकी है, यहां रोजाना तापमान में गिरावट हो रही है। इसके साथ ही बादल छाने व सर्द हवाओं के चलते ठंडक मौसम में पूरी तरह से घुल गई है। ऐसे में अब दिन में ही सर्दी का अहसास होने लगा है। यहां अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

मौसम में अब सर्दी घुलने लगी है, बीते तीन दिनों से सर्दी का असर बढ़ गया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि बीते रोज की तुलना में 1 डिग्री गिर गया। वही न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री पर स्थिर बना हुआ है। अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में भी 2 डिग्री कम रहा तो न्यूनतम तापमान में भी 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी रही।

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