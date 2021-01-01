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आदेश जारी:अफसर बोले- बिजली बिल जमा करें पंचायत

श्योपुर/कराहल5 घंटे पहले
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  • पंचायत सचिव बोले- बिल जमा किए तो रुके कार्य

प्रदेश स्तर से बिजली कंपनी ने दबाव बनाकर पंचायतों पर बकाया चला आ रहे करीब 10 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल को जमा कराने के आदेश जारी करा लिए हैं। इस आदेश के जारी होने के साथ ही पंचायत सचिवों में खलबली मच गई है, क्योंकि पंचायतों के पास सीमित मात्रा में ही बजट बचा हुआ है।

ऐसे में पंचायत सचिवों का कहना है कि अगर बिल जमा कर दिए तो पंचायतों के विकास कार्य ही रुक जाएंगे। मप्र शासन के अपर मुख्य सचिव ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग के द्वारा बिजली बिल बकाया को लेकर जानकारी मांगें जाने के साथ इसे जमा करने के लिए वीसी के दौरान कहा गया है। इस आदेश ने पंचायत सचिवों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें पंचायत फंड से नलजल योजना से लेकर पंचायत भवनों के बिजली के बकाया बिल जमा करने है।

ऐसे समझें- बिल जमा किया तो होगी पंचायत की फजीहत

1. ग्राम पंचायत ढेंगदा के ऊपर 6 माह का 6 लाख 20 हजार 559 रुपए का बिजली बिल बकाया चला आ रहा है। जिसे पहले तक सरकार की ओर से ही जमा करने बजट जारी किया जाता रहा। लेकिन इस बार बजट जारी न कर बिजली बिल पंचायत खाते से ही जमा करने के लिए कहा जा रहा है। पंचायत के सचिव के अनुसार उनके पंचायत में बजट भी केवल 7 लाख रुपए के करीब है। ऐसे में बिल जमा करने के बाद पंचायत खाता लगभग नील बैलेंस पर आ जाएगा और विकास कार्य रुक जाएंगे।

2. ग्राम पंचायत सिलपुरी पर बीते 6 माह का करीब 13 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया चला आ रहा है। पंचायत खाते में भी 13 लाख रुपए की ही राशि शेष हैं। ऐसे में मप्र शासन की ओर से बजट न मिलने के फेर में पहले से ही विकास कार्य में कठिनाई है और अब पंचायत ने उक्त राशि बिजली बिल के तौर पर जमा की तो पंचायत के खाते में बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अन्य जोनल वर्क भी रुक जाएंगे।

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