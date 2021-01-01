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नियुक्ति:पाेहरी जनपद अध्यक्ष काे बड़ाैदा नप का प्रभारी बनाया

श्योपुर5 घंटे पहले
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पोहरी जनपद अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा को नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बड़ौदा नगर परिषद का प्रभारी बनाने के फैसले का स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया है। जनसंपर्क कार्यालय पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि प्रद्युम्न वर्मा युवा नेता हाेने के साथ ही कुशल संगठक हैं।

उनकी देखरेख में नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। कांग्रेस नेता रमेश गोयल, रितेश तोमर, बड़ौदा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, संजीव कुशवाहा, अंशु शुक्ला, असलम खान, अफाक काजी, अशोक गोयल, श्याेपुर ब्लॉक अध्यक्ष चीनी कुरेशी, राहुल चौहान, प्रहलाद सेन, विधायक प्रतिनिधि सिराज दाउदी, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष प्रदीप जाट, डॉ. शहजाद, काजी असद उल्लाह, बल्लू पार्षद, मोहम्मद आरिफ आदि कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है।

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