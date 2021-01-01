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श्योपुर:पेंशनर्स जीवन प्रमाण-पत्र 28 तक कराएं जमा

श्योपुर5 घंटे पहले
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जिले के सभी पेंशनर्स जीवन प्रमाण-पत्र 28 फरवरी तक संबंधित विभाग में जाकर जमा करा सकते हैं। इससे उन्हें भविष्य में पेंशन पाने में कोई परेशानी नहीं होगी। भविष्य निधि आयुक्त कुमार राहुल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पेंशनर्स को यह सुविधा दी जा रही है।

इस सुविधा का लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम, रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण-पत्र 28 फरवरी तक संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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