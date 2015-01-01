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चालानी कार्रवाई:चेकिंग को देख लोगों ने बदला रास्ता, वाहन चालकों से वसूले 5 हजार रुपए

श्योपुरएक घंटा पहले
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  • बाइक चोरों को पकड़ने व वसूली बढ़ाने यातायात पुलिस ने साल के अंत में शुरू की चालानी कार्रवाई

शहर की यातायात पुलिस के द्वारा एक बार फिर से बाइक चेकिंग अभियान की शुरूआत कर दी है। गुरुवार को पुलिस टीम ने यातायात पुलिस चौकी के सामने चालान काटने की कार्रवाई की। जिसमें करीब 5 हजार रुपए के चालान काटे है। पुलिस की कार्रवाई के फेर में कई लोगों ने चेकिंग देख रास्ता ही बदल लिया।

गुरुवार की दोपहर 12 बजे यातायात पुलिस के द्वारा बाइक चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस दौरान बिना नंबर, बिना हेलमेट व बिना कागजों के बाइक ले जा रहे लोगों से न सिर्फ पूछताछ की गई। साथ ही नियमों का पालन न करने के चलते उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है।

साल के अंत में चोर गिरोह पकड़ने व वसूली बढ़ाने के साथ-साथ यातायात सप्ताह के अंतर्गत पुलिस की यह कार्रवाई अब निरंतर एक हफ्ते तक जारी रहेगी। जिसमें शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाएगी। गुरुवार को पुलिस ने बाइकों को चालान काटते हुए 5 हजार रुपए का राजस्व वसूल किया।

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