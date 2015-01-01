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सर्वे शुरू:414 करोड़ के मूंझरी डैम से श्योपुर के 200 गांवों में नल के जरिए पानी पहुंचाने की तैयारी

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • गांवों में घर-घर वाटर सप्लाई की पाइप लाइन बिछाने का सर्वे भोपाल जल निगम ने किया शुरू
  • मूंझरी बांध से 34 गांवों की 11 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित करने बनाई थी परियोजना, अब इसी में पेयजल का भार

हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना पर श्योपुर में अमल शुरू हो गया है। इसे लेकर भोपाल की एक निजी कंपनी के द्वारा श्योपुर में घर-घर नल कनेक्शन के लिए पाइप लाइन बिछाने का सर्वे भी शुरु हो चुका है। इसे मूंझरी डैम परियोजना से जोड़ा गया है। जिससे श्योपुर तहसील के करीब 200 गांवों में पानी सप्लाई की योजना बनाई गई है।

414 करोड़ रुपए की मूंझरी डैम परियोजना के प्रस्ताव को जल संसाधन विभाग ने 34 गांवों की 11 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए तैयार किया था। जिस पर शासन स्तर से अभी टेंडर जारी होना शेष है। यहां टेंडर जारी होने से पूर्व इस सिंचाई परियोजना में अब पेयजल परियोजना भी जोड़ दी गई है। बड़ौदा क्षेत्र में बनने वाले मूंझरी डैम से श्योपुर के 200 गांवों में पानी लाने की तैयारी की जा रही है। यानी यहां करीब 180 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाकर इन गांवों को जोड़ा जाएगा और फिर इसी से गांवों में घर-घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे।

जिसके लिए भोपाल की निजी कंपनी के द्वारा श्योपुर में पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इस निजी कंपनी को श्योपुर के सभी गांवों में सर्वे कर पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भोपाल के जल निगम को सौंपी जानी है ताकि जल निगम के द्वारा पेयजल सप्लाई पर पूरी कार्य योजना तैयार की जा सके। अगर ऐसा हुआ तो जिले के सभी गांवों में घर-घर पानी सप्लाई आसानी से हो सकेगा।

बड़ौदा-श्योपुर को पार्वती नदी से पानी लाने नहर मार्ग चिह्नित किया लेकिन डीपीआर ही नहींं बनी
प्रशासन ने चंबल जलावर्धन योजना रिजेक्ट होने के बाद पार्वती नदी से श्योपुर और बड़ौदा में पानी लाने की योजना बनाई। जिसमें पार्वती नदी पर डैम स्थापित कर यहां इंटकवेल बनाने से लेकर पाइप लाइन को श्योपुर व बड़ौदा लाने के लिए नहर मार्ग भी चिह्नित कर लिया है। लेकिन अब तक इसकी डीपीआर मंजूर नहीं हो सकी है। हालांकि इस पर पूर्व में वन विभाग अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे चुका है।

अब तक मंजूर नहींं हुए मूंझरी डैम के टेंडर
मूंझरी बांध परियोजना के टेंडर मंजूरी के लिए किसान लंबे समय से मांग कर रहे है। इसे लेकर वह भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके है। लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर शासन ने टेंडर प्रक्रिया के बिना ही मूंझरी डैम परियोजना से पेयजल सप्लाई के लिए सर्वे शुरु कर दिया जो बता रहा है कि जल्द ही मूंझरी बांध परियोजना के टेंडर को हरी झंडी मिल सकती है। इससे किसानों की मांग जल्द पूरी होगी और डैम के लिए बजट भी मिल सकेगा।

चेंटीखेड़ा की डीपीआर मंजूर कर किया जा सकता है पानी सप्लाई
निजी कंपनी के द्वारा पूरे जिले में सर्वे किया जाना है। इसमें श्योपुर में तो कंपनी ने मूंझरी डैम से पानी सप्लाई की कार्ययोजना बनाई है। इधर विजयपुर के गांवों में पेयजल सप्लाई के लिए चेंटीखेड़ा बांध की डीपीआर को भी मंजूर किया जा सकता है। उक्त परियोजना के तहत पूर्व में 200 करोड़ रुपए की डीपीआर भेजी गई है। पेयजल सप्लाई परियोजना के तहत इसे मंजूर करते हुए विजयपुर में भी गांवों में घर-घर नल कनेक्शन के लिए सर्वे किया जा सकता है।

निजी कंपनी कर रही सर्वे
^मूंझरी डैम से पेयजल सप्लाई के लिए निजी कंपनी के द्वारा शासन स्तर से ही सर्वे कराया जा रहा है। इसमें पूरे जिले में हर घर में नल योजना के तहत पानी पहुंचाना है। जिसके लिए यह सर्वे चल रहा है। मूंझरी डैम के टेंडर अभी मंजूर नहीं हुए है।
सुभाष गुप्ता, ईई, जलसंसाधन विभाग

200 गांवों में किया सर्वे
^जल निगम के द्वारा हमारी कंपनी को पेयजल सप्लाई के लिए गांव-गांव सर्वे का काम दिया गया है। जिसके तहत अब तक हम 200 गांवों में सर्वे कर चुके है। यहां मूंझरी डैम से पानी सप्लाई पेयजल स्कीम के तहत किया जाना है।
सुनील रामाडे, सर्वेयर, डिजाइन स्टूडियो कंपनी भोपाल

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