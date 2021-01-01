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प्रदर्शन:कर्मचारियों की हड़ताल नहीं बांटा गया राशन

श्योपुर5 घंटे पहले
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  • तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन

सहकारी समिति महासंघ की तीन सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होने पर सहकारी समिति के कर्मचारी अब आंदोलन की राह चल पड़े हैं। बुधवार को कर्मचारियों ने मप्र सहकारी महासंघ के आह्वान पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और हड़ताल शुरू कर दी। ऐसे में सहकारी समिति पर बंटने वाला राशन और खाद बीज का वितरण नहीं किया गया। वहीं गेहूं, चना, सरसों, मसूर के लिए हो रहा पंजीयन कार्य बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी गुरुवार से शुरू होगा।

कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्य म से बताया कि सरकार से वह लगातार सुविधाओं की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी सुविधाओं की ओर सरकार के द्वारा ध्यानन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा जबतक मांगें पूरी नहीं की जातीं हैं तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जिले की समितियों से न तो राशन बांटा जाएगा और न ही उपार्जन के लिए पंजीयन होंगे ऐसे में गरीबों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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