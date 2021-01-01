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सुविधा:शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति में मिलेगी छूट

श्योपुर5 घंटे पहले
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शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता में ढिलाई दी गई है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक फरवरी को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोर्ट में केस चलने से अवमानना जैसी स्थिति निर्मित हो रही है।

अब अनुकंपा नियुक्ति के ऐसे प्रकरण जिन्होंने 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे आवेदकों को समय-सीमा को नजरंदाज कर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।

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