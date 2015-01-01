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हादसा:बेटे का मुंडन कराकर लौट रहे युवक की बाइक फिसली, मौत

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • बाइक सवार युवक का जीजा व एक अन्य साथी गंभीर घायल, शुक्रवार की देर रात हुआ हादसा

कराहल थाना क्षेत्र के गोरस नदी के पास बाइक फिसलने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक का जीजा और उसके साथ बैठा एक अन्‍य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मृतक के जीजा की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल ग्वालियर रैफर कर दिया। घटना शुक्रवार की देर रात की है। पुलिस ने शनिवार को मृतक का पीएम कराने के बाद शव को परिजन को सुपुर्द कर दिया।

अस्‍पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बगवाज निवासी विजय (30) पुत्र रामचरण आदिवासी शुक्रवार को कराहल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरेटा बाबा के स्थान पर अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए गए थे। लौटते वक्त रात हो गई। वह जैसे ही गोरस में नदी के पास पहुंचे तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। विजय के सिर में गंभीर चोट आने पर उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि उसके साथ बाइक पर बैठे अजय पुत्र रोशन आदिवासी व अजय के जीजा सेमल्दा निवासी राजकुमार पुत्र गुलाब को इलाज के लिए डायल 100 के वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद राजकुमार की हालत गंभीर बताते हुए उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया।

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