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अव्यवस्था:दो दिन पहले लिए सैंपल, रिपोर्ट आने तक बिक जाएगी पूरी मिठाई

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • विजयपुर में तीन दुकानों से भरे सैंपल, कार्रवाई होते ही कई दुकानें बंद कर गए दुकानदार

विजयपुर नगर में दीपावली से दो दिन पूर्व फूड इंस्पेक्टर हनुमान मित्तल ने मिठाई की दुकानों पर जाकर सैंपल भरे। इस दौरान उन्होंने तीन दुकानों से सैंपल लिया। कार्रवाई होते ही देख कई दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति नजर आई। वहीं दीपावली से दो दिन पूर्व हुई इस कार्रवाई की रिपोर्ट जबतक आएगी तब तक दुकानों से मिठाई बिक जाएगी। मिलावटी मावा व अन्य मिलावटी वस्तुओं से बनी मिठाई पर कार्रवाई करने के लिए फूड इंस्पेक्टर हनुमान मित्तल गुरुवार को विजयपुर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजयपुर के देवेंद्र मिष्ठान भंडार, गोयल मिष्ठान भंडार और हॉस्पीटल रोड के पास बीड़ी स्वीट्स पर जाकर कार्रवाई करते हुए मावा और क्रीम से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए।

विजयपुर में फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई के साथ ही मिठाई की दुकान का संचालन करने वाले लोगों के बीच हड़कंप जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद कई डेयरी संचालक और मिठाई के दुकानदार दुकानों पर ताला जड़कर अपने घरों की ओर चले गए।

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