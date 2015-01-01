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कार्रवाई:रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, ड्राइवर व मालिक पर केस दर्ज

श्योपुर3 घंटे पहले
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रेत से भरे डंपर व ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के खिलाफ खनिज विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें अब तक 20 से ज्यादा एफआईआ र पुलिस में दर्ज हो चुकी है। शनिवार को भी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रेत होने पर जब्त करते हुए अवैध परिवहन के तहत केस दर्ज किया गया।

सहायक खनिज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस को बताया कि शनिवार बायपास रोड स्थित हेवी मशीनरी टीनशेड परिसर से एक रेत से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली मिला। जिसे जब्त करते हुए अवैध तरीके से खनिज परिवहन व खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

इस मामले में प्रकरण कलेक्टर की ओर भेजा गया। जिस पर एफआईआर के आदेश दिए गए। पुलिस ने कलेक्टर के आदेश पर से ट्रैक्टर ड्राइवर व मालिक क्रमश: मुकेश शिवहरे, देवीलाल बंजारा के खिलाफ अवैध परिवहन के तहत एफआईआर दर्ज की।

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