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हादसा:स्कूटी से टकराई बाइक, घायल बुजुर्ग की अस्पताल में मौत

श्योपुर10 मिनट पहले
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  • हादसे में बाइक सवार गंभीर, शुक्रवार की रात साढ़े आठ बजे शहर के पाली रोड पर हुआ हादसा

शहर के पाली रोड पर तेज रफ्तार बाइक स्कूटी से टकरा गई। इस हादसे में स्कूटी सवार बुजुर्ग की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पाली रोड पर हादसा शुक्रवार की रात करीब साढ़े आठ बजे हुआ। पुलिस ने मृतक का शव पीएम हाउस में रखवा दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 16 में रहने वाले राजेंद्र (55) पुत्र रामहेत शर्मा शुक्रवार की रात अपने घर की ओर लौट रहे थे। वह जैसे ही पाली रोड पर अपने घर के रास्ते की ओर मुड़े तभी सामने से चले आ रहे हंजराज पुत्र सियाराम बंजारा की बाइक उनकी स्कूटी से टकरा गई। जिससे राजेंद्र स्कूटी से उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

जबकि हंसराज के सिर में भी गंभीर चोट आ गई। सूचना मिलने पर डायल 100 से आरक्षक बनेश मल्लाह और पायलट अवतार सिंह मौके पर पहुंच गए और घायलों को सीधा जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां राजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि हंसराज के सिर में गंभीर चोट आने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक का शव पीएम हाउस में रखवा दिया गया। शनिवार की सुबह उनका पीएम कराया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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