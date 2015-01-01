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सम्मान समारोह:तंगहाली में जी रहे जिला बनाओ आंदाेलन के योद्धा साेलंकी, युवाओं ने साफा बंधाकर किया सम्मान

श्योपुर3 घंटे पहले
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  • वार्ड 16 में ठाकुर बाबा मंदिर में पत्नी के साथ वृद्धावस्था पेंशन के सहारे जीवनयापन कर रहे माणकसिंह साेलंकी

श्योपुर काे जिला बनाओ आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले माणक सिंह साेलंकी अब शहर के वार्ड-16 के ठाकुर बाबा मंदिर पर तंगहाली में गुजारा कर रहे हैं। अपनी बीमार पत्नी के साथ बुढ़ापे में एकाकी जीवन बिता रहे जिला बनाओ आंदाेलन के योद्धा माणक सिंह साेलंकी काे गुरुवार काे राष्ट्रभक्त युवा संगठन ने साफा बंधाकर सम्मानित किया।

यह सम्मान पाकर श्री साेलंकी की आंखें खुशी से छलक आईं। उन्हाेंने जिला बनाने के लिए पुलिस की लाठियां खाईं और ग्वालियर की सेंट्रल जेल में कई महीने तक रहे। उन्हें समाज द्वारा भुला दिया गया। सरकार की तरफ से मिलने वाला सस्ता राशन और वृद्धावस्था पेंशन के सहारे जीवन कट रहा है।

राष्ट्र भक्त युवा संगठन के पदाधिकारियाें ने गुुरुवार काे ठाकुर बाबा के मंदिर पर जाकर श्री साेलंकी का सम्मान कर उन्हें मिठाई खिलाई। दीपावली हंसी खुशी से मनाने के लिए फल, मिठाई और गृहस्थी की जरूरत का राशन प्रदान किया । इस दाैरान संगठन की ओर से हर संभव आर्थिक मदद का भराेसा दिया गया।

राष्ट्रभक्त युवा संगठन के संरक्षक विवेक भारद्वाज, बिजली कंपनी में आईटी प्रबंधक दुलीचंद मीणा, धर्मसिंह चौधरी, संजय महाना, दिनेश साहू, जिलाध्यक्ष संजय मंगल, दीनू मीणा परसावत, नंदू मीणा बांडीखेड़ा, कल्याण मारु आदि युवा मौजूद थे।

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