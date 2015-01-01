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प्रशिक्षण:ट्रेनिंग में ट्राइबल क्षेत्र की आशाओं काे सिखाए मच्छर जनित बीमारियां रोकने के तरीके

श्योपुरएक घंटा पहले
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जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते मलेरिया अधिकारी।
  • जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मलेरिया विभाग की ओर से गुरुवार काे जिला अस्पताल के मीटिंग हाॅल में कराहल ब्लाक की आशा कार्यकर्ताओं काे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा अन्य वेक्टर जनित बीमारियाें की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एसएन बिंदल एवं जिला मलेरिया सलाहकार किरत सिंह कवचे ने मलेरिया के लक्षण, उपचार एवं रोकथाम के उपाय विस्तार से बताए। मच्छरों के प्रजनन स्थलों तथा लार्वा नष्ट करने के बारे में जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दाैरान लैब टेक्नीशियन डॉ. हरिकृष्णा शिवहरे एवं सुधा वर्मा ने बुखार के हर मरीज की रैपिड डायग्नोसिस किट से जांच करने और रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर मरीज को दवा नीति 2013 के अनुसार उपस्वास्थ्य केन्द्रों की निगरानी में संपूर्ण उपचार की जानकारी दी। जिला मलेरिया अधिकारी डाॅ. एसएन बिंदल ने आशा कार्यकर्ताओं काे अपने फील्ड कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट, एंटी लार्वा अभियान तथा दवा वितरण के दायित्व बताए।

जिला मलेरिया सलाहकार किरत सिंह कवचे ने मच्छरों के जीवनचक्र के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि लार्वा आठ दिन में मच्छर बन जाता है। मच्छरों की उत्पत्ति राेकने के लिए लार्वा खाने वाली गंबूसिया मछली पानी वाले स्थानों पर डालने पर जाेर दिया।

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