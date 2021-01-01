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श्योपुर:वह मेरी ड्यूटी थी, गरीबों के घर चूल्हा जला, मैं खुद का दर्द भी भूली: नाजिरा

श्योपुर5 घंटे पहले
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कोरोना काल में खुद की बीमारी को भूल लगातार ड्यूटी करने वाली कराहल विकासखंड के हीरापुर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता नाजिरा खान रविवार को दिल्ली में महिला कोविड वॉरियर के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

नाजिरा कोरोना काल में जिस वक्त गरीबों की सेवा में लगीं हुईं थीं उस वक्त वह खुद ही डेंगू की बीमारी से पीड़ित थीं। बीमारी की हालत में लगातार ड्यूटी करने पर नाजिरा को घर वालों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। उनसे नौकरी छोड़ने तक को कह दिया गया लेकिन वह फिर भी अपने कर्तव्य पथ पर डटी रहीं। बकौल नाजिरा, कोरोना जैसी महामारी बीते 100 सालों में कभी नहीं आई। मैं खुद उस वक्त डेंगू का इलाज करवा रही थी।

घर वालों ने कहा कि जान है तो जहान है नौकरी छोड़ दो। लेकिन में लगातार काम करती रही। सबसे ज्यादा खुशी भी इसी काम में तब मिली जब मैंने मुश्किल वक्त में लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया। अफसरों से मिलकर गांव तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। सच कहूं तो जब जब गरीबों के घर का चूल्हा जलता मिला तो अपना दर्द भूल चुकी थी। मैंने जो किया वह मेरी ड्यूटी थी। आज मुझे अवार्ड मिला है तो मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व है। सीएम सर ने भी मुझे बधाई दी है। मैं बहुत खुश हूं।

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