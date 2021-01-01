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एसडीएम के निरीक्षण में खुली पढ़ाई की पोल:6वीं का छात्र नहीं बता पाया कि किस कक्षा में पढ़ता है...

श्योपुर5 घंटे पहले
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लाडपुरा मिडिल स्कूल के छात्र का शैक्षणिक स्तर जांचते एसडीएम। - Dainik Bhaskar
लाडपुरा मिडिल स्कूल के छात्र का शैक्षणिक स्तर जांचते एसडीएम।
  • 7वीं-8वीं के छात्र हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाए

सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का ढर्रा सुधर नहीं रहा है। यहां कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्र न तो हिंदी पढ़ पा रहे हैं और न ही लिख पा रहे हैं। इसके अलावा कई छात्र ऐसे भी हैं, जिन्हें यही पता नहीं है कि वह कौनसी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसका खुलासा एसडीएम की रिपोर्ट में हुआ है।

बुधवार को प्रभारी एडीएम व एसडीएम रूपेश उपाध्याय ढोढर, लाडपुरा, हांसिलपुर व बगदिया गांवों के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण पर पहुंचे। यहां लाडपुरा के मिडिल स्कूल में सिर्फ 7 छात्र ही मिले। इनमें कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्रों से जब हिंदी की किताब पढ़ने को कहा गया तो वह हिंदी भी नहीं पढ़ पाए। इसी तरह लेखन में भी कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा कक्षा 6वीं के छात्र गोविंदी से जब पूछा गया कि वह कौन सी कक्षा में तो वह यह भी नहीं बता पाया। उसे पता ही नहीं था कि वह कौनसी कक्षा में पढ़ रहा है। इस पर एसडीएम ने स्कूल के शिक्षक हरिओम भदौरिया व नवलकिशोर माहौर को शैक्षणिक स्तर सुधारने की सख्त हिदायत दी। साथ ही शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए डीईओ को प्रतिवेदन भेजा। बगदिया गांव में उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई, इस पर फूड इंस्पेक्टर लवली गोयल को कार्रवाई के निर्देश दिए। बगदिया के प्राइमरी स्कूल की शिक्षक दीपिका बाथम गैरहाजिर मिली।

इधर, दो शिक्षक और अधीक्षक निलंबित
ककरधा और भीमलत गांव के निरीक्षण पर बुधवार को पहुंचे जिला पंचायत सीईओ को बालिका आश्रम की अधीक्षिका और प्राथमिक शाला के शिक्षक गायब मिले। जिला पंचायत सीईओ ने अधीक्षिका और शिक्षक को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं वीरपुर के चकचांद खां में अनियमितता बरतने वाले शिक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया।

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