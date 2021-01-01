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नैतिकता का संकल्प:बच्चों ने ली शपथ, बोले- चोरी और प्रलोभन से दूर रहेंगे

श्योपुर5 घंटे पहले
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उत्कृष्ट स्कूल में नैतिक शपथ लेते विद्यार्थी। - Dainik Bhaskar
उत्कृष्ट स्कूल में नैतिक शपथ लेते विद्यार्थी।
  • जेसीआई ने उत्कृष्ट स्कूल में ऑनेस्टी शॉप में बच्चों को नैतिकता का संकल्प दिलाया

पढ़ाई के साथ-साथ नैतिकता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। समाज में स्वस्थ व नैतिक वातावरण का निर्माण करने में बच्चों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

यह बात श्योपुर जेसीआई के अध्यक्ष श्यामसुंदर शर्मा ने शहर के उत्कृष्ट स्कूल में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। मौका था संस्था द्वारा आयोजित ऑनेस्टी शॉप का। इस दौरान बच्चों को नैतिकता का संकल्प दिलाया गया। एक साथ सैकड़ों बच्चों ने हाथ उठाकर शपथ ली कि हम चोरी और प्रलोभन से दूर रहकर अपने परिवार व देश की तरक्की में योगदान करेंगे। ऑनेस्टी शॉप पर बच्चों ने अपनी जरूरत की सामग्री खरीदी।

खास बात यह कि इस शॉप पर बच्चों के काम आने वाली शिक्षण सामग्री रखी गई, लेकिन इसमें न कोई देखने वाला था न कोई विक्रेता था। सिर्फ एक छोटा मनी बॉक्स रखा गया था जिसमें बच्चों को ईमानदारी का परिचय देते हुए पैसे डालने थे। इस अवसर पर जेसीआई सचिव आशीष मित्तल, पूर्व अध्यक्ष गजेन्द्र वर्मा, दीपक अग्रवाल, उपाध्यक्ष संगठन गौरव गोयल, विद्यालय प्राचार्य व स्टाफ उपस्थित रहे। संस्था द्वारा विद्यालय प्राचार्य को स्मृति चिन्ह दिए गए।

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