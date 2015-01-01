पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मिलावटखोरों की दीवाली:जिले का दूध कोटा और मावा झांसी भेज रहे, मुरैना के नकली घी-मावा से बनी मिठाई शहर में खपाई

श्योपुर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • तीन दिन पहले मिलावट की आशंका में सैंपल भरने की खानापूर्ति में जुटा खाद्य महकमा
  • जिले से रोज 25 हजार लीटर दूध कोटा तो गोरस का 30 क्विंटल मावा झांसी को सप्लाई

जिले में खाद्य विभाग की सुस्ती का फायदा उठाते हुए मिलावटखोरों ने दीपावली से पहले ही बड़ी मात्रा में नकली मावा और वनस्पति घी से बनी मिठाइयां बाजार में खपा दी है। फूड सेफ्टी टीम ने त्योहार से पहले बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री बिकने की आशंका में सैंपलिंग की कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी है।

कहने को तो श्योपुर जिले में वर्तमान में रोजाना लगभग 55 हजार लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इसमें 25 हजार लीटर दूध सांची दुग्ध संघ को और कोटा फ्रेश को सप्लाई हो रहा है। जबकि गोरस से रोजाना करीब 30 क्विंटल मावा झांसी जा रहा है। जिले में पैदा होने वाला अधिकांश दूध और मावा दूसरे शहरों में सप्लाई किया जा रहा है तो दूसरी तरफ शहर में ग्वालियर का मावा भी कम आ रहा है।

ऐसे में सक्रिय हुए मिलावटखोरों ने दीपावली पर बिक्री के लिए सबलगढ़ और मुरैना से बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा और नकली घी से बनी हुई मिठाइयां बाजार में खपा दी है। पिछले साल दीवाली के दिनों में रोजाना 12 से 15 क्विंटल मावा बिकता था, लेकिन इस बार मावा का कारोबार महज 30 फीसदी रह गया है। उधर मिष्ठान्न भंडार चलाने वाले दुकानदारों ने इस बार दीपावली पर बिक्री के लिए बेसन से बनी मिठाइयों की मात्रा डेढ़ गुना ज्यादा बढ़ा दी है। शहर में शुक्रवार को दुकानों पर शुद्ध मावा 300 से 320 रुपए किलो के भाव में भी नहीं मिला।

बाहर सप्लाई होने से शहर में मावे का कारोबार चौपट
^जिले में दूध का उत्पादन बढ़ने के बावजूद इस बार पिछले दीवाली सीजन की तुलना में मावे का कारोबार 30 फीसदी रह गया है। मावा विक्रेताओं ने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग के अधिकारियों से समय रहते दूध व मावा की दूसरे शहरों में होने वाली सप्लाई तत्काल रोकने की मांग की थी, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
कैलाशचंद गर्ग, थोक मावा व्यापारी श्योपुर

बेसन मैदा व सूजी की मिठाई इस बार डेढ़ गुना बढ़ाई
^त्योहारी मांग बढ़ने से दूध व मावा की किल्लत हो गई है। मिलावटखोरी के कारण मावे की शुद्धता का भरोसा नहीं है। दीपावली पर ग्राहकों के लिए इस बार बेसन, मैदा व सूजी से बनने वाली मिठाइयों की मात्रा डेढ़ गुना ज्यादा बढ़ाई है। ज्यादातर लोग मावे की जगह बेसन की बर्फी, छैनी और बंगाली मिठाइयां खरीदना पसन्द कर रहे है।
रोशनलाल प्रजापति, मिठाई विक्रेता श्योपुर

दीपावली तक लगातार चलेगी कार्रवाई
^जिले में दीपावली पर मिलावटी खाद्य सामग्री बिकने की आशंका को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। किराना, दूध डेयरी व मिठाई की दुकानों से सैंपल भरने के लिए दीपावली तक लगातार कार्रवाई चलेगी। हमने अमले के साथ बैठकर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की रणनीति बनाई गई है।
डा. बीएल यादव, फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर श्योपुर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनीतीश कुमार रविवार को NDA की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे - बिहार - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें