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तिल चौथ पर्व:फूल बंगला सजाकर लगाया आनंदी माता को छप्पन भोग, श्रद्धालु ने की महाआरती

श्योपुर5 घंटे पहले
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  • संकट निवारण की कामना से निर्जला-निराहार रखा व्रत, चंद्रमा को अर्घ देकर खोला व्रत

शहर के नयाबांस मोहल्ले में रहने वाली चंद्रवती सुमन ने सुबह उठते ही चंद्रमा उदय होने तक खड़े रहने का संकल्प लिया ,शाम को गणेशजी और चौथ भवानी की पूजा की। चंद्रदेव के दर्शन करके अपना व्रत खोला। सिर्फ चंद्रवती ही नहींं शहर सहित जिलेभर में रविवार को संकट निवारण की कामना से चौथ भवानी को रिझाने के लिए भक्तों ने तरह तरह से जतन किए।

मौका था माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर तिल चौथ का। इस अवसर पर शहर में शहर के सुबात कचहरी स्थित राजराजेश्वरी आनंदी माता मंदिर पर फूल बंगला एवं छप्पन भोग हुआ। आनंदी माता मंदिर भक्त मंडल की ओर से लगातार 21 वें साल छप्पनभोग की झांकी के दर्शन शाम 8 बजे मंगल आरती के साथ खुलते ही दर्शनार्थियों ने जुटना शुरू कर दिया।

मातारानी की महाआरती उतारी गई। इसके बाद दर्शन और प्रसाद पाने के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। वहीं बड़ौदा में प्राचीन बड़वासन माता मंदिर पर सिंदूर व सोना -चांदी के आभूषणों से विशेष श्रृंगार के दर्शन के लिए शाम से श्रद्धालुओं का तांता लग गया।

उधर जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामगढ़ की माताजी, पूषोद वाली माता और चौथ का बरवाड़ा भी पहुंचे। तिल चौथ पर्व पर शहर के टोड़ी गणेश मंदिर, खुलखुली माता मंदिर एवं राजराजेश्वरी आनंदी माता मंदिर पर श्रद्धालुओं की विशेष चहलपहल रही।

करीब 400 साल पुराने आनंदी माता मंदिर में पुजारी कैलाश शुक्ला द्वारा देवी माता का सोना-चांदी के आभूषण से मनोहर शृंगार किया। इस दौरान पूरे मंदिर को रंग बिरंगे फूल और गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मातारानी को छप्पन तरह के पकवान का भोग लगाया। मंगल आरती के साथ मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए खुले। रात्रि 8 बजे मंदिर में महाआरती हुई।

आरती के समय मंदिर से लेकर बाहर सड़क तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। रात्रि 10 बजे तक शहरभर से माता के दर्शनों के लिए लोगों के आने का क्रम चलता रहा। तिल चौथ पर्व पर ज्यादातर घरों में पुआ -पकौड़ी और लड्‌डूबाटी बनाए श्योपुर शहर के अलावा बड़ौदा, विजयपुर, कराहल, मानपुर, ढोढर, वीरपुर, रघुनाथपुर क्षेत्र में तिल चौथ पर्व की रौनक रही।

लोगों ने चौथ भवानी को रिझाने के लिए तरह तरह से व्रत रखे। किसी ने दिनभर खड़े रहने तो किसी ने एक ही स्थान पर बैठे रहने का संकल्प लिया। ज्यादातर घरों में पुआ पकोड़ी, लड्‌डू-बाटी जैसे पकवान बनाए। शाम गहराने के साथ ही चंद्रमा उदय होने का लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे ही रात 9 बजे आकाश में लालिमा लेकर चंद्रमा उदय हुआ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर अर्घ दिया।

सोलह शृंगार में सजीं बड़वासन माता

बड़ौदा स्थित मां बड़वासन माता का रविवार को सिंदूर से चोला चढ़ाकर वस्त्राभूषण धारण कराए। कुमकुम, चूनरी, चूड़ी पहनाकर सोलह शृंगार हुआ। देवी माता के मनोहर रूप के दर्शन के लिए बड़ौदा सहित आसपास गांव से श्रद्धालु पहुंचे। उधर दुर्गापुरी के दुर्गामाता मंदिर, पनवाड़ा के अन्नपूर्णा माता मंदिर और विजयपुर में कींजरी माता मंदिर पर तिल चौथ पर्व पर विशेष पूजा अर्चना हुई।

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