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एकजुटता:चंदा करके बनवा रहे गांव की सड़क, शर्त- इतनी ही राशि जो उम्मीदवार वापस करेगा सरपंची का वोट उसे ही देंगे

श्योपुर5 घंटे पहले
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सड़क निर्माण कराते ग्रामीण। - Dainik Bhaskar
सड़क निर्माण कराते ग्रामीण।
  • मेवाड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने 30 बार जनसुनवाई में दिया आवेदन, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

जनपद श्योपुर की मेवाड़ा पंचायत के अधीन आने वाले चार गांवों की राह सालों से कीचड़ के कारण मुश्किल बनी हुई थी। जब अफसरों व पंचायत ने नहीं सुनी तो ग्रामीण इस पर खुद ही राशि खर्च कर सड़क बनाने में जुट गए। तीन किमी लंबी इस सड़क का निर्माण आधे-आधे भाग में कराया जा रहा है। तीन साल पहले आधा यानी डेढ़ किमी का हिस्सा ग्रामीणों ने खुद के पैसों से बनाया। अब बाकी के डेढ़ किमी के हिस्से को भी खुद के पैसों से ही बनाने में जुटे हुए हैं। कछार इमरान खान, पीपलमेटा के बलविंदर सिंह, मेवाड़ा का टपरा के मदरुप बैरवा व छोटी कछार के भूरा खां सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि हमारी शर्त यह है कि जो उम्मीदवार इतनी ही राशि वापस करेगा उसे ही हम ग्रामीण सरपंची का वोट देंगे।

मेवाड़ा पंचायत के कछार, पीपलमेटा, मेवाड़ा का टपरा और छोटी कछार गांवों का रास्ता चंबल कैनाल से शुरू होता है, लेकिन खेतों के बीच से होने के कारण यह कीचड़ व गड्ढे भरा है। इससे काफी परेशानी हो रही थी।

डेढ़ किमी लंबी सड़क का लेवल ऊंचा करने ग्रामीणों ने चंदा कर अब तक डेढ़ हजार ट्रॉली मिट्‌टी डलवाई
चारों गांवों में लगभग 5 हजार की आबादी हैं। बावजूद इसके यहां सड़क निर्माण नही कराया गया है। अब यह चारों ग्रामीण चंदे की राशि से 1.5 किमी लंबी सड़क को बनाने में जुटे है। अब तक एक हजार ट्रॉली से ज्यादा मिट्टी डलवा दी है ताकि सड़क का लेवल ऊंचा किया जा सके। जिसमें इनके 2.5 लाख रुपए के लगभग अब खर्च हो चुके हैं। तीन साल पहले भी ग्रामीणों ने चंदा कर 3.5 लाख से डेढ़ किमी सड़क का हिस्सा बनवाया था।

ग्रामीण बोले- जब सुनवाई नहीं तो खुद ही सड़क बनाने का लिया निर्णय
उक्त गांवों के लोगों को कहना है कि बीते मंगलवार के साथ ही अब तक वह 30 बार जनसुनवाई में आवेदन लगाकर सड़क निर्माण की गुहार लगा चुके है ताकि, उनका रुपया बच सके। लेकिन ऐसा हुआ नही। क्योंकि प्रशासन ने उनकी सड़क मांग को सुनना तो दूर की बात है समय-सीमा के बाद भी नही देखा। ऐसे में उन्होंने खुद ही सड़क बनाने का फैसला लिया।

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