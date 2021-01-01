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कोरोना अपडेट:जिले में तीन नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले

श्योपुर5 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का निकलना लगातार जारी है। बुधवार को जिला अस्पताल की रेपिड एंटीजन टेस्ट किट में की गई 27 कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच में मातासूला-तिल्लीपुर निवासी 15 वर्षीय एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

वहीं दो मरीज विजयपुर व वीरपुर क्षेत्र में मिले हैं। इसी प्रकार कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1497 हो गई है। जबकि इनमें से 1452 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। पॉजिटिव मरीजों को अब होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है।

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