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परंपरा:सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं ने सौभाग्य पंचमी का व्रत रखकर किया पूजन

श्योपुरएक घंटा पहले
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कार्तिक माह की पंचमी गुरुवार को महिला समुदाय ने सुख सौभाग्य की कामना से व्रत रखकर पूजन किया। महिलाओं ने समूह में भगवान शिव- पार्वती की पूजा की और इस पर्व की जुड़ी कथा कही और सुनी। शहर के मुरलीमनोहर मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, अटलबिहारी मन्दिर, गोविंददेव मंदिर पर विशेष चहल पहल रही।

सुबह जल्दी उठकर महिलाओं ने सौभाग्य की प्राप्ति और इच्छापूर्ति के लिए कामनाएं की। व्रत रखने वाली महिलाओं ने स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाया। इसके बाद घर आंगन में भगवान शिव, पार्वती व गणेश की प्रतिमा बनाकर पूजन किया। चंदन, सिंदूर, अक्षत, फूल,दूब से भगवान गणेश जी को अर्पित की। भगवान शिव को भस्म, बिल्वपत्र, धतुरा, सफेद वस्त्र चढ़ाए। सफेद पकवानों का भोग लगाया।

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