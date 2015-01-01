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कार्रवाई:वीरपुर पुलिस ने डीजल की तस्करी से जब्त किया 2100 लीटर डीजल

श्योपुर3 घंटे पहले
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वीरपुर थाना क्षेत्र के बड़ागांव में पुलिस ने डीजल की तस्करी कर उसका अवैध रूप से परिवहन करते हुए लोडिंग वाहन को जब्त किया है। लोडिंग वाहन में करीब 1 लाख 65 हजार रुपए की कीमत का 2100 लीटर मिला है। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

वीरपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर के जरिए पुलिस को अवैध रूप से डीजल की तस्करी की शिकायत मिली थी। मुखबिर की शिकायत पर पुलिस ने बड़ागांव के पास तिराहे पर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान उन्हें लोडिंग वाहन एमपी 31 जीए 0326 आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वाहन चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम अरविंद पुत्र प्रभु रावत निवासी कुम्हारपुरा, रघुनाथपुर बताया।

चैकिंग के दौरान पुलिस को 10 ड्रमों और 2 कैनों के अंदर करीब 2100 लीटर डीजल मिला। जिसकी कुल कीमत करीब 1 लाख 65 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ अवैध रूप से डीजल के परिवहन का मामला दर्ज करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है।

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