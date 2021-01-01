पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बेखौफ माफिया:माफिया ने रॉड दिखाई तो वन अमला रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भागा

श्योपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जलालपुर वन चाैकी के पास अवैध खनन, चार पर दर्ज कराया केस

अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग की टीम जलालपुरा वन चौकी के पास पार्वती नदी किनारे सर्वे कर रही थी। यहां ताे उन्हें उत्खनन होते नहीं मिला, लेकिन इसी बीच उनके सामने से रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली गुजरी। इसे रोकने पर ड्राइवर ने ट्रैक्टर दौड़ा दिया। इसके बाद वन टीम ने उसका पीछा किया। यहां 10 किमी पीछा कर टीम ने पानड़ी गांव के पास उसे पकड़ लिया, लेकिन परिवार के साथ मिलकर लोहे की रॉड की दम पर वह वन रक्षकों की पकड़ से उसे छुड़ा ले गया।

शनिवार की देर शाम वन चौकी जलालपुरा पर तैनात वनरक्षक धर्मसिंह, राजकुमार और दिनेश पार्वती नदी पर अवैध खनन को लेकर सर्वे कर रहे थे। इसी दाैरान तेज रफ्तार में एक रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली गुजरा। तीनों वनरक्षकों ने रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर रुकने के बजाए उन्हें देखकर तेजी से ट्रैक्टर भागने लगा।

टीम ट्रैक्टर ड्राइवर कार्रवाई कर पाती, उसके पहले की आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर मीठालाल ने ट्रैक्टर से लोहे की रॉड निकाली और वनरक्षकों पर हमला करने की कोशिश की। उसके अन्य परिजन भी मौके पर आ गए। इसके बाद वन विभाग की टीम जान बचाकर भागी। आरोपी रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ाकर ले गया।

चार लोगों पर किया केस दर्ज

मामले में वनरक्षक धर्मसिंह की रिपोर्ट पर से पुलिस ने आरोपी ड्राइवर मीठालाल मीणा, धनराज मीणा, विजय मीणा और विनोद मीणा के खिलाफ शायकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। बता दें कि ढोढर, मानपुर में चंबल नदी से और बड़ौदा क्षेत्र पार्वती से अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा है।

लोहे की रॉड से हमले की कोशिश

रेत के ट्रैक्टर-ट्रॉली को पहले हमने जलालपुरा पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया। इस पर हमने पीछा कर उसे पानड़ी गांव के पास पकड़ा। यहां वह लोहे की छड़ के साथ मारने दौड़ा और उसके साथी परिजन भी वहां आ गए, जो कि ट्रैक्टर-ट्रॉली ले भाग गए।

-धर्मसिंह, वनरक्षक, वन चौकी जलालपुरा

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser