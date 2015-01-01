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समीक्षा:श्योपुर-ग्वालियर ब्रॉडगेज के लिए जमीन अधिग्रहण में देरी से अटका काम, अफसराें का दावा: दिसंबर तक पूरी कर लेंगे प्रक्रिया

श्योपुरएक घंटा पहले
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  • चंबल कमिश्नर ने श्योपुर में की ब्रॉडगेज और अटल प्रोग्रेस-वे में भूमि अधिग्रहण की समीक्षा

ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित तो कर ली गई है, लेकिन अब तक इसे रेलवे के सुपुर्द नहींं किया जा सका है। जमीन अधिग्रहण के काम में देरी से ब्राडगेज लाइन का काम आगे नहींं बढ़ पा रहा है। विस उपचुनाव के कारण भी इस काम में देरी हुई है। इसकी समीक्षा के लिए शुक्रवार चंबल कमिश्नर आरके मिश्रा पहुंचे। उन्होंने अफसरों को जल्द जमीन अधिग्रहण पूरा करने के निर्देश दिए। इधर, अफसरों का कहना है कि 38 प्रकरणों में अवार्ड पारित करने की कार्रवाई नवंबर अंत तक पूरी कर ली जाएगी और इसके साथ ही 218.358 हेक्टेयर भूमि को रेलवे के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा शेष बचे 6 प्रकरणों में दिसंबर तक अवार्ड पारित हो जाएंगे।

श्योपुर से ग्वालियर ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए रेलवे को भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया उप-चुनाव खत्म होने के साथ ही फिर से अमल में आ गई है। इसे लेकर शुक्रवार को चंबल कमिश्नर आरके मिश्रा श्योपुर पहुंचे, जिन्होंने ब्रॉडगेज व अटल प्रोग्रेस-वे दोनों के भूमि अधिग्रहण को लेकर समीक्षा की। जिले में रेलवे को भूमि देने के लिए 44 प्रकरण तैयार किए गए हैं। इसमें से 38 प्रकरणों में धारा 21 (व्यक्तिगत सुनवाई) की कार्रवाई समाप्त करते हुए पर संपत्ति के सर्वेक्षण के बाद अब अवार्ड पारित करने की तैयारी की जा रही है।

जिसमें राजस्व अफसरों ने बताया कि नवंबर अंत तक श्योपुर-विजयपुर की मिलाकर उक्त 38 प्रकरणों में 218.358 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण करते हुए आवंटन रेलवे को कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे से 100 करोड़ रुपए की डिमांड भी पूर्व में भेजी जा चुकी है। जिसमें 50 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त भी जारी होने जा रही हैं। लेकिन शेष 6 प्रकरणों में अभी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक माह का समय दिया गया है, जिसके चलते शेष 13 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण दिसंबर अंत तक हो सकेगा और इसके बाद ही रेलवे को उक्त भूमि आवंटित की जा सकेगी।

किसानों को अच्छी भूमि दो
अटल प्रोग्रेस-वे में करीब 600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें 1400 के करीब किसानों से जमीन के बदले दो गुनी जमीन लेने के लिए सहमति पत्र भरवाए जाने है। लेकिन अब तक इसमें 400 के करीब किसानों ने ही जमीन के बदले दो गुनी जमीन लेने के सहमति पत्र दिए है। जिस पर कमिश्नर ने समीक्षा बैठक में अफसरों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी व फसल के लिहाज से जमीन आवंटित की जाए।

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