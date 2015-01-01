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गिरफ्तारी:315 बोर के कट्टे के साथ पकड़े युवक ने भैंस चोरी कुबूली

श्योपुरएक घंटा पहले
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पुलिस ने युवक को 315 बोर के कट्टे व जिंदा राउंड के साथ पकड़ा है। पुलिस ने युवक को युवक विजयपुर न्यायालय में पेश किया। यहां से युवक को जेल भेज दिया गया।

गसवानी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 315 बोर का कट्टा और जिंदा राउंड बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सिकंदर उर्फ बूचा पुत्र रामाधार गुर्जर बताया। आरोपी गसवानी थाना क्षेत्र में 3 सितंबर को हुईं भैंस चोरी के मामले में भी आरोपी है। वहीं ढोढर थाना पुलिस ने भी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बगदरी निवासी बल्देव सिंह को हासिलपुर की पुलिया के पास कट्टे के साथ पकड़ा है।

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