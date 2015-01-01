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चोरी:हाइवे पर चलते कंटेनर से 12 लाख के एंड्राइड मोबाइल चोरी

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • दिल्ली से मोबाइल लेकर भोपाल जा रहा था कंटेनर, जांच के एक महीने बाद केस दर्ज

फोरलेन हाइवे पर बदरवास थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने चलते कंटेनर से 12 लाख रुपए कीमत के मोबाइल चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने शिकायत की जांच कर एक महीने बाद चोरी का मुकदमा दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक कंटेनर चालक इकबाल खान की रिपोर्ट पर बदरवास थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी का केस दर्ज किया है। चालक इकबाल का कहना है कि 18 अक्टूबर को दिल्ली से टकनो कंपनी के मोबाइल लेकर चला था। कुछ माल ग्वालियर में उतारा और मोहना पर रुककर खाना खाने के बाद चल दिए। कोलारस पहुंचने पर ड्राइवर बदले और भोपाल की ओर बढ़ चले।

बदरवास से ईश्वरी गांव के बीच चलते कंटेनर से अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल के दस कार्टून पार कर दिए, जिसमें 120 मोबाइल थे। हर मोबाइल की कीमत दस से बारह हजार रुपए है। चोरी गए मोबाइलों की कुल कीमत 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस शिकायत की जांच के बाद गुरुवार की रात मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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