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कोरोना अपडेट:13 पॉजिटिव, जिले में संक्रमितों की संख्या तीन हजार के पार

शिवपुरीएक घंटा पहले
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मेडिकल कॉलेज शिवपुरी और रेपिड एंटीजन किट से कुल 13 रिपोर्ट पॉजिटिव आईं हैं। इसी के साथ शिवपुरी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हजार पार हो गई है।

मेडिकल कॉलेज से जारी 139 सैंपल टैस्ट में 12 रिपोर्ट पॉजिटिव हैं। जिसमें एक मरीज दूसरे राज्य का है। वहीं रेपिड एंटीजन किट से 148 सैंपल टैस्ट में दो रिपोर्ट पॉजिटिव आईं हैं। वहीं गुरुवार को तीन मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ जिले में अब कुल 3 हजार 7 कोरोना मरीज हो गए हैं। अब तक कुल 2871 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

इसी के साथ स्वस्थ दर 95.50% हो गई है। बता दें कि जिले में अभी तक 43 हजार 792 सैंपल टैस्ट हुए हैं। जिसमें 40 हजार 37 रिपोर्ट निगेटिव आईं हैं।

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