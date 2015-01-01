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साईबर अपराध:शिक्षक के खाते से 1.33 लाख पार, ग्राहकों के बैंक खातों का डाटा लीक होने की आशंका

शिवपुरी2 घंटे पहले
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  • डाटा लीक होने की आशंका क्योंकि ठगों ने खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, सीआईएफ नंबर तक बताकर विश्वास में ले लिया

कोलारस तहसील के भटौआ गांव में रहने वाले शासकीय शिक्षक के खाते से 1.33 लाख रु. की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। योनो एप डाउनलोड के संबंध में जो फोन कॉल आए, उन ठगाें ने खुद को बैंक शाखा का नाम, चेक बुक इशू कराने से लेकर खाता नंबर, सीआईएफ तक नंबर शिक्षक को बता दिए। जिससे शिक्षक को भरोसा हो गया कि फोन बैंक शाखा से ही आया है। योनो एप डाउनलोड करने के बाद शिक्षक के खाते से अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में 1 लाख 33 हजार 900 रुपए पार हो गए हैं। प्राइमरी स्कूल रघुनाथपुरा में पदस्थ हेड मास्टर मुंशी सिंह रावत पुत्र हक्केराम रावत निवासी भटौआ ने शनिवार को सिटी कोतवाली थाने में आवेदन दिया है कि एसबीआई की शाखा बिंदल मार्केट शिवपुरी में उसका बैंक खाता है, जिसमें उनकी वेतन भी आती है। उक्त खाते की 5 नवंबर को पासबुक एंट्री कराई तो पता चला कि 27 अक्टूबर को पांच बार में 95 हजार रुपए खाते से निकले हैं। फिर 30 अक्टूबर को 20 हजार, 7 हजार रुपए निकाले हैं। कुल 1 लाख 33 हजार 900 रुपए अज्ञात व्यक्ति ने निकाले हैं। इससे पहले 15 सितंबर को बैंक में चेकबुक लेने गया था। तब मुझसे बैंक वालों ने योनो एप डाउनलोड करने की सलाह दी थी। 17 सितंबर को मोबाइल में योनो एप डाउनलोड कर लिया था। इसके बाद 8337822513, 8337822512 और 6296880612 नंबरों से मेरे पास फोन आए। खुद को एसबीआई शाखा शिवपुरी का कर्मचारी बताकर योनो एप इस्तेमाल करने की बात कही। चैक बुक जारी कराने से लेकर बैंक खाते संबंधी जानकारी मुझे बता दी। जिससे लगा कि बैंक वालों का ही फोन है।

शातिर ठग : ग्राहकों को आपस में उलझाने दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर किए
शिक्षक के भाई संतकुमार रावत ने बताया कि 25 हजार रुपए पिछोर शाखा स्थित एक खाते में ट्रांसफर हुए हैं। बैंक वालों से नंबर निकलवाकर फोन लगाया तो अय्यूम खान ने बताया कि वह खुद शिक्षक हैं। मेरे बैंक खाते से भी 3.50 लाख रुपए की ठगी हुई है। जो पच्चीस हजार रुपए उसके खाते में ठगों ने ट्रांसफर किए हैं, उन्हें ठगों ने निकाल लिया है। अय्यूम का कहना है कि मैंने खुद 6.50 लाख रु. का लोन लिया था।

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