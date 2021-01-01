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बदलाव:15% छात्र घटे फिर भी दोगुने परीक्षा केंद्र बनाए, बोर्ड की नाराजगी के बाद घटाए

शिवपुरी5 घंटे पहले
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उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा देते छात्र-छात्राएं। - Dainik Bhaskar
उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा देते छात्र-छात्राएं।
  • शिक्षा विभाग के अफसरों ने बोर्ड परीक्षा के लिए 93 केंद्र बनाए थे, अब 60 किए

कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में पिछले साल की तुलना में छात्र संख्या घटने के बावजूद भी शिक्षा विभाग द्वारा पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुने परीक्षा केंद्र बनाए गए है।जिससे नाराज होकर बोर्ड ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर कहा कि जब 15 फ़ीसदी छात्र पिछले साल की तुलना में घट गए तो फिर अतिरिक्त परीक्षा केंद्र किनके लिए। आप 93 केंद्रों से घटाकर परीक्षा केंद्रों की संख्या 60 कीजिए, और इन्हीं पर बोर्ड परीक्षा कराइए।

दरअसल लोक शिक्षण संचनालय द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ऑनलाइन बैठक की गई। वेबीनार के माध्यम से आयोजित इस बैठक में शिवपुरी जिले के परीक्षा केंद्रों के लिए संख्या पूछी गई तो डीईओ दीपक पांडे ने बताया कि इस बार कोविड-19 के चलते अधिक केंद्र बनाए गए हैं। जिससे छात्र सोशल डिस्टेंस से बैठ सकें। हमने 93 केंद्रों की प्लानिंग की है। इसके बाद जब बोर्ड ने छात्र संख्या पूछी तो डीइओ दीपक पांडेय बोले कि पिछले साल की तुलना में लगभग 15 फ़ीसदी छात्र कम हो गए हैं ।उन्होंने कक्षा 10 में 2020 के दौरान 26 हज़ार 902 विद्यार्थी दर्ज होने की बात कही। जबकि इस बार 21 हज़ार 90 विद्यार्थी ही दर्ज हुए हैं। ऐसे में तकरीबन 5 हज़ार विद्यार्थी कक्षा 10 के कम दर्ज है।

इसी तरह कक्षा 12 में पिछले साल 16 हज़ार 455 विद्यार्थी थे। जिनकी संख्या तकरीबन 28 सौ घटकर 13 हज़ार 655 पहुंच गई है। ऐसे में कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में 15 फीसदी छात्र संख्या घटी है। जिला शिक्षा अधिकारी के इस जवाब को सुनकर लोक शिक्षण संचनालय ने निर्देश जारी किए कि वह छात्र संख्या कम होने के बावजूद भी परीक्षा केंद्र बना रहे हैं, यह ठीक नहीं है। परीक्षा में वैसे भी डिस्टेंस के 67 छात्र बैठते हैं ऐसे में कोशिश यह होनी चाहिए कि 60 केंद्रों पर यह परीक्षा हो।

छमाही परीक्षा का निरीक्षण करने गए डीईओ को मिले प्राचार्य सहित शिक्षक अनुपस्थित, जताई नाराजगी
इन दिनों छमाही परीक्षा का आयोजन सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में किया जा रहा है। ऐसे में जब जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को देहरदा,माडा गणेश, इंदार और खतौरा का निरीक्षण किया जहां माडॉ गणेश में प्रभारी प्राचार्य प्रहलाद रघुवंशी और मुकेश रघुवंशी शिक्षक नही मिले।इसी तरह खतौरा में गणक सुधीर गोयल और लिपिक अंजना कुशवाह मौके से नदारद मिले।अब इन शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे है।

निगरानी की वजह से सीमित संख्या पर जोर
बोर्ड चाहता है कि वार्षिक परीक्षा के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में कड़ी निगरानी हो। शिक्षकों को भी बड़ी संख्या में जुड़ना होता है।ऐसे में अधिक परीक्षा केंद्र पर अधिक कर्मचारियों की जरूरत होगी और उन पर निगरानी करना भी आसान नहीं रहेगा। ऐसे में 93 केंद्रों से घटाकर अब 60 केंद्रों पर यह परीक्षा जिले में आयोजित होगी।

केंद्र कम करने को कहा है
यह बात सही है कि कोरोना के चलते हमने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई। इसे 93 तक हम ले पहुंचे। लेकिन बोर्ड ने 60 केंद्र निर्धारित किए हैं। बुधवार को हमने कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया। जहां परीक्षा तो सही संचालित पाई गई, लेकिन शिक्षक और प्राचार्य अनुपस्थित मिले। जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं।
दीपक पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी

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