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अपने घर का सपना अधूरा:तैयार 240 आवास आवंटित नहीं, इस बार भी किराये के मकान में दिवाली मनाएंगे हितग्राही

शिवपुरीएक घंटा पहले
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएं गए मकान।
  • ढाई साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के 1030 आवासों में से सिर्फ 240 बन सके

मेडिकल कॉलेज के पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी (भागीदारी में किफायती आवास) घटक के तहत प्रस्तावित सभी 1030 आवास नगर पालिका अभी तक नहीं बनवा पाई है जबकि आवास प्रोजेक्ट का काम साल 2018 में ही खत्म होना था। वर्तमान में 240 आवास बनकर तैयार हैं। दिवाली से पहले इन आवासों में हितग्राही परिवारों का गृह प्रवेश कराना था लेकिन नगर पालिका अभी तक एक भी हितग्राही को आवास नहीं दे सकी है। उपचुनाव की आचार संहिता की वजह से आवंटन प्रक्रिया रुक गई। ऐसे में अब दिवाली के बाद ही गृह प्रवेश संभव है। ऐसे में इस साल भी हितग्राहियों की दिवाली किराये के मकान में ही मनेगी।

इन 240 आवासों के बनने के बाद भी बाकी 790 आवास अभी तक नहीं बन सके हैं। इसे लेकर नगर पालिका के पास आगे की कोई योजना नहीं है। कंसल्टेंट कंपनी भी इस मामले में रुचि नहीं दिखा रही है। शासन-प्रशासन स्तर से भी ठोस प्रयास नहीं होने से आवास प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आवास प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी के चलते ऐसा हो रहा है। नगर पालिका ने पिछले महीने प्लॉट बेचने के लिए टेंडर जारी कर दिए थे। इसकी पक्रिया भी दिवाली के बाद पूरी हो पाएगी। कुल मिलाकर नए साल में बजट की व्यवस्था हुई तो ही आवास प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकेगा।

2018 में दिवाली पर दिए जाने थे आवास: आवास प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 1030 आवासों के लिए लोगों को 20-20 हजार रुपए जमा कराकर अपने लिए घर बुक करा दिए थे। साल 2018 में दिवाली से पहले आवास मिलना थी लेकिन साल 2019 की दूसरी दिवाली पर भी आवास नहीं मिले। अब साल 2020 की यह तीसरी दिवाली आ गई है, फिर भी लोगों को आवास नसीब नहीं हो पाए हैं। यह तीसरी दिवाली भी लोगों को किराए के मकान में मनानी पड़ेगी।

240 आवास जुलाई में आवंटित करना थे
मेडिकल कॉलेज के पीछे बनकर तैयार 240 आवास जुलाई में हितग्राहियों को आंवटित करना थे। कलेक्टाेरेट में मंत्री से लेकर कलेक्टर तक नगर पालिका को आवास आवंटन के निर्देश दे चुके थे। जुलाई के बाद तीन महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आवास आवंटित नहीं किए गए हैं।

लोग 819 आवासों की ढाई साल पहले बुकिंग कर चुके
लोगाें ने ढाई साल पहले 20-20 हजार रुपए जमा करके 819 आवासों की बुकिंग कर दी थी। इसकी रकम 1.63 करोड़ रुपए आंकी जा रही है लेकिन इन लाेगाें काे आवास अब तक नहीं मिले हैं, ऊपर से नगर पालिका बुकिंग राशि का दो फीसदी के हिसाब से 78.62 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज वसूल चुकी है।

900 वर्ग फीट के 102 प्लॉट और 1500 वर्ग फीट के 252 प्लॉट बेचे जाएंगे
आवास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नगर पालिका 354 प्लॉट बेचेगी। इनमें 900 वर्ग फीट के 102 प्लॉट और 1500 वर्ग फीट के 252 प्लॉट शामिल हैं। एलआईजी टाइप 900 वर्ग फीट साइज के प्लाॅट की कीमत 6.30 लाख रुपए और एमआईजी टाइप 1500 वर्गफीट साइज के प्लॉट की कीमत 10.50 लाख रुपए रखी है।

आचार संहिता के कारण आवास नहीं हाे सके आवंटित
आचार संहिता की वजह से 240 आवासों के आवंटन प्रक्रिया नहीं हो पाई। आवंटन से पहले दावे-आपत्तियां लीं गईं जिसमें दस में से पांच आपत्तियों का निराकरण हो गया। शेष पांच दावे-आपत्तियों का निराकरण करा रहे हैं। दिवाली के बाद आवास आवंटित कर देंगे।
गोविंद भार्गव, सीएमओ,नपा, शिवपुरी

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