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पल्स पोलियो अभियान:1957 बूथ पर 2.80 लाख बच्चों को पिलाई पोलियो दवा

शिवपुरी4 घंटे पहले
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1957 बूथ पर 2 लाख 80 हजार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रविवार को रखा गया जिसमें पोलियो को जड़ से समाप्त करने 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पल्स पोलियो दवा पिलाई जाएगी।

सीएमएचओ डॉ एएल शर्मा ने बताया कि जिले में 1957 बूथ पर 2 लाख 80 हजार बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। जिसमें जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई ।

किसी वजह से दवा से वंचित रह गए बच्चों को दूसरे और तीसरे दिन 1 और 2 फरवरी को टीम घर-घर जाकर दवा पिलाएगी। अभियान के दौरान ईट भट्टे, निर्माण स्थल, झुग्गी-झोपड़ियां एवं घुमक्कड़ आबाद स्थल पर विशेष ध्यान देकर दवा पिलाई जाएगी।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान में लगे कर्मचारियों की संख्या 3914, सुपरवाइजरों की संख्या 220, मोबाइल टीम की संख्या 40 और ट्रांजेक्ट टीमों की संख्या 56 रही। वही जबाहर गंज स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता रागिनी शर्मा द्वारा पोलियों की दवा पिलाई गई।

छात्राओं के साथ कार्यक्रम प्रभारी ने पिलाई दवा

रविवार को कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी प्रोफेसर रेनू राय के मार्गदर्शन में एनएसएस की छात्राओं द्वारा विभिन्न पोलिंग बूथ पर जाकर पोलियो दवा पिलाई गई। इस दौरान उपहार भी दिए गए। घर-घर जाकर प्रचार किया गया कि बच्चों को दवा पिलाई ताकि वह पोलियो की बीमारी से भविष्य में ग्रस्त न हों।

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