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ज्ञापन सौपा:अभाविप ने हॉस्टल खोलने दिया ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

शिवपुरी5 घंटे पहले
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कब तक छात्र परेशान होंगे। गांव के गरीब लोगों के यह बच्चे आखिर कब तक कर्जा लेकर शहर में किराए से रहें। हमारी मांग है कि छात्रावास की शुरुआत की जाए ताकि बच्चे पढ़ ने यहां रह सके।प्रशासन ने यदि जल्द सुनवाई नही की तो फिर हमें उग्र आंदोलन करने बाध्य होना होगा।

बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की समस्याओं को देखते हुए छात्रावास खोलने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को ज्ञापन सौपा।अभाविप के जिला छात्रावास प्रमुख राहुल पड़रिया ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों की परेशानी को देखते यहां आया है। जो छात्र अपने आवास भत्ता ना आने के कारण किराया नहीं दे पा रहे हैं,और पढ़ाई करने में परेशान है। इन समस्याओं को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रावास खोलने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द मध्यप्रदेश शासन से छात्रावास खोले जाने की मांग की। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी देकर कहा कि हमारी मांगों को जल्द नही माना गया तो उग्र आंदोलन करने बाध्य होगे।

जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी नगर मंत्री विवेक धाकड़ ने ज्ञापन का वाचन कलेक्टर के समक्ष किया। जिला संयोजक मयंक राठौर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने नगर इकाई के साथ जिले की विभिन्न इकाइयों में तहसीलों में छात्रावास खोलने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप सें जिला संयोजक मयंक राठौर, राहुल पटेरिया, विवेक धाकड़, प्रदुमन गोस्वामी, नीरज धाकड़, रत्नेश तिवारी, संदीप शर्मा,आदित्य राठौर, अभिषेक चौहान,भानु समाधिया, रमन राठौर, कमल किशोर, अभय चौहान, शिवेंद्र लोधी उपस्थित रहे।

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