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किसानी:मल्टी लेयर फार्मिंग अपनाई, आय तीन गुना तक बढ़ी

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • नाबार्ड ने पिछले साल प्रोजेक्ट के लिए किया था 5 गांव की स्व सहायता समूहों की 140 महिलाओं का चयन

किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक राजा अय्यर ने बताया कि हम किसानों की आय बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। यदि मल्टी लेयर फार्मिंग अपनाई जाए तो किसान आय तीन गुना तक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा शिवपुरी जिले में एलईडीपी प्रोजेक्ट से पांच गांव की स्व सहायता समूहों से जुड़ीं 140 महिलाओं को दिसंबर 2019 में चयन किया था। कई महिलाएं अकेली लौकी उगाकर 50-50 हजार रु. आय प्राप्त कर चुकी हैं।

मल्टी लेयर फार्मिंग से किसानों की आय को बढ़ाया है। इस मॉडल को अपनाने के लिए लगातार दूसरे किसानों को भी विजिट करा रहे हैं। कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग से सुनील भदकारिया ने उद्यानिकी विभाग से जुड़ी योजनाओं, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर किरण रावत ने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग से डॉ गिर्राज शाक्य ने पशुपालन विभाग की योजनाओं, पशुओं पर मिलने वाले अनुदान और सब्सिडी के बारे में बताया। कृषि विज्ञान केंद्र से एएल बसेड़िया एवं अवधेश सक्सेना ने वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारियां किसानों को दीं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से गांव में ही सेवाओं का लाभ मिलेगा
कार्यक्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से प्रशांत जैन ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब गांव-गांव तक पहुंचकर किसानों की मदद कर रहा है। किसान इससे जुड़े और अपने गांव में ही सेवाओं का लाभ उठाएं। वही आरसेटी संचालक जेएस बत्रा ने किसानों और महिलाओं को ट्रेनिंग से जुड़े रहने के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं का आर्थिक स्तर सुधरेगा। इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आएगा।

किसानों ने अनुभव साझा कर सवाल-जवाब किए
कार्यक्रम में जिले के चार विकासखंड बदरवास, करैरा, शिवपुरी और पोहरी के किसान शामिल हुए। किसानों ने आपस में अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में किसान क्लब के सदस्यों ने कृषि से जुड़े हुए अपने सवाल किए। डीडीएम अय्यर ने नाबार्ड की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए किसानों को नाबार्ड से जुड़ने की अपील की। करैरा से धरा संपदा किसान उत्पादक संगठन और समरजीत किसान उत्पादक संगठन की महिलाएं, शिवपुरी ब्लॉक से एलईडीपी प्रोजेक्ट जतन उजाला सेवा संस्था की सदस्यों ने भाग लिया।

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