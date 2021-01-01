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छात्रवृत्ति घोटाला:फर्जी छात्रों की सूची के साथ सौंपेंगे आवेदन

शिवपुरी7 घंटे पहले
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छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर शुक्रवार को कलेक्टोरेट में हुई मीटिंग के बाद स्कूल संचालक सोमवार को फर्जी छात्रों की सूची आवेदन के साथ सौंपेंगे। आवेदन के आधार पर फर्जी छात्रों के नाम से बैंक खातों में जारी छात्रवृत्ति राशि की पड़ताल शुरू की जाएगी।

कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में स्कूल संचालकों से फर्जी छात्रों से संबंधित एक ही आवेदन देने को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा था। सोमवार को स्कूल संचालकों द्वारा दिए जाने वाले आवेदन के आधार पर जिला स्तरीय जांच दल गठित होगा। इस जांच दल में राजस्व, शिक्षा विभाग, पुलिस अधिकारी, साइबर सहित निजी स्कूल संचालक की ओर से भी एक सदस्य शामिल रहेगा। जनपद जी छात्रों के नाम से स्कॉलरशिप जारी हुई है उन खातों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। बैंक खाते किसके हैं और किसके द्वारा खोले गए हैं तथा ऑनलाइन खातों में जारी छात्रवृत्ति की राशि किसके द्वारा निकाली गई है इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। जिससे छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल लोगों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

बता दें कि सेवानिवृत्त संकुल प्राचार्य कैलाश चौधरी के समय में छात्रवृत्ति घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है। खातों के अलावा फर्जी छात्रों को शिक्षा पोर्टल पर स्कूलों की सूची के साथ किसके द्वारा जोड़ा गया है, इसकी भी जांच की जाएगी।

जांच में फर्जी छात्रों की शिक्षा पोर्टल पर किसने मैपिंग की है। निजी स्कूल संचालकों का तर्क है कि मैपिंग संकुल अथवा बीआरसी के आईडी और पासवर्ड से हुई है। मैपिंग का कार बाजार में कराया गया है जिससे आईडी और पासवर्ड सार्वजनिक हो गए थे।

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