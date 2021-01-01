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कार्रवाई:चौराहों पर लगाएंगे बिजली बकायादारों के बैनर

शिवपुरी5 घंटे पहले
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  • बिजली कंपनी ने शहर के 100 से ज्यादा बकायादारों की सूची बनवाई, हर सप्ताह लगेगी

बिजली कंपनी बकाया बिजली बिलों को लेकर शिवपुरी शहर के बड़े बकायदारों के बैनर गुरुवार से मुख्य चौराहे पर लगवाने जा रही है। माधव चौक चौराहा शिवपुरी पर बकायादारों की लिस्ट के साथ बैनर एक सप्ताह तक लगाकर रखा जाएगा। इसके बाद बिजली कंपनी की टीम संबंधित बकायदारों के घर के आगे ढोल पिटवाएगी। इस तरह कंपनी बकाया बिल जमा कराने की कवायद कर रही है। उक्त प्रक्रिया से पहले बिजली कंपनी द्वारा सभी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

100 से ज्यादा बड़े बकायादार हैं जिनके द्वारा बिजली बिल जमा नहीं कराया जा रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को दस बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर ली है। जिसका बैनर बनवाया जा रहा है और गुरुवार को माधव चौक चौराहे पर सूची सहित बैनर टांग दिया जाएगा। कंपनी द्वारा संबंधित लोगों को बकाया बिल जमा कराने के लिए पहले ही नोटिस घर-घर भिजवा दिए हैं। जिन लोगों ने नोटिस नहीं लिए हैं, उनके घरों के बाहर कर्मचारी नोटिस चस्पा कर आए हैं।

आज इन बकायादारों की सूची का बैनर चौराहे पर लगाएगी बिजली कंपनी
दौलत सिंह निवासी हुसैन टेकरी विष्णु मंदिर के पास शिवपुरी 10.34 लाख रु., अरविंद शर्मा निवासी केटीएम कॉलेज शिवपुरी 6.90 लाख रु., योगेंद्र प्रताप सिंह निवासी गांधी कॉलोनी शिवपुरी 6.73 लाख रु., कमल सिंह रावत निवासी नबाव साहब रोड़ शिवपुरी 5.15 लाख रु., अमित कुमार गोयल निवासी दत्त साहब का बाड़ा शिवपुरी 3.90 लाख रु, आजाद खान निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी 3.88 लाख, कपिल कुमार माटा निवासी लक्ष्मी निवास के पास शिवपुरी 3.48 लाख रु., किरण गुप्ता निवासी लाल कोठी फिजीकल रोड शिवपुरी 3.43 लाख रु. और अंचल गुप्ता निवासी लाल कोठी फिजीकल शिवपुरी 3.22 लाख बकाया है।

एक करोड़ से ज्यादा बकाया
शहर में 1 करोड़ से ज्यादा के बिल बकाया, शिवपुरी शहर में सौ से अधिक उपभोक्ताओं की सूची बनाई है,जिन पर 1 करोड से अधिक का बिल बकाया है। दस उपभोक्ताओं की सूची का बैनर गुरुवार को माधव चौक पर लगाएंगे।
पीआर पाराशर, महाप्रबंधक, सर्किल ऑफिस बिजली कंपनी जिला शिवपुरी

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