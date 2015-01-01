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  • Booking Of The Cylinder Will Now Take Place From 7718955555; IndianOil Replaced Normal Indane Refill Booking Number Across India From November 1

परिवर्तन:अब 7718955555 से सिलेंडर की बुकिंग होगी; इंडियन ऑयल ने पूरे भारत में सामान्य इंडेन रिफिल बुकिंग नंबर 1 नवंबर से बदली

शिवपुरीएक घंटा पहले
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ग्राहक द्वारा बुकिंग में आसानी के लिए पहल। देश में चल रहे त्योहारी सीजन के साथ इंडियन ऑयल ने ग्राहक के लिए इंडेन एलपीजी रिफिल बुकिंग नंबर बदल दिया है। देश भर में अब एलपीजी रिफिल के लिए सामान्य बुकिंग संख्या 7718955555 है। यह ग्राहक के लिए 24x7 उपलब्ध है।

अखिल भारतीय एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए यह सामान्य संख्या एसएमएस और आईवीआरएस के माध्यम से ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देने और इंडेन एलपीजी रिफिल बुक करने में आसानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब यह है कि अगर ग्राहक एक टेलीकॉम सर्किल से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो भी उनका इंडेन रिफिल बुकिंग नंबर एक ही रहता है।

इंडेन एलपीजी रिफिल की बुकिंग के लिए टेलीकॉम सर्किल-विशिष्ट फोन नंबर की वर्तमान प्रणाली को 31 अक्टूबर 2020 की रात के बाद बंद कर दिया है और एलपीजी रिफिल के लिए सामान्य बुकिंग संख्या यानी 7718955555 लागू होगी। इंडेन एलपीजी बुकिंग केवल ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके की जा सकती है।

संशोधित प्रक्रिया : उपभोक्ता ऐसे कर सकेंगे बुकिंग

  • यदि ग्राहक का नंबर पहले से ही भारतीय रिकॉर्ड में दर्ज है, तो आईवीआरएस 16-अंक के उपभोक्ता को आईडी का संकेत देगा। यह 16 अंक की उपभोक्ता आईडी ग्राहक के इंडेन एलपीजी चालान, कैश मेमो, सब्सक्रिप्शन वाउचर पर उल्लेखित है। ग्राहक द्वारा पुष्टि करने पर, रिफिल बुकिंग स्वीकार कर ली जाएगी।
  • यदि ग्राहक का मोबाइल नंबर इंडेन रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक द्वारा मोबाइल नंबर का एकमुश्त पंजीकरण 16 अंक की उपभोक्ता आईडी जिसकी शुरुआत 7 से होती है, दर्ज करके करना होगा। इसके बाद उसी आईवीआरएस कॉल में प्रमाणीकरण होना चाहिए। पुष्टि होने पर ग्राहक का मोबाइल नंबर पंजीकृत हो जाएगा और एलपीजी रिफिल बुकिंग स्वीकार कर ली जाएगी।

वेबसाइट या इंडियन ऑयल वन मोबाइल एप से भी बुकिंग
बुकिंग के लिए उपभोक्ता वेबसाइट https://cx.indianoil.in पर लॉग इन करें या अपने पसंदीदा इंडेन एलपीजी पर अधिक अपडेट के लिए इंडियन ऑइल वन मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। एप के माध्यम से भी उपभोक्ता आसानी से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं।

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